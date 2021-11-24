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Рада взялась за изменение своего Регламента: что это значит

Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины взялась за изменение своего Регламента. Это означает приведение его в соответствие с Конституцией и внедрение рекомендаций Европарламента по внутренней реформе Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной рады.

Сообщается, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке комплексных законодательных предложений о внесении изменений в законы в сфере парламентского права.

Рабочая группа создается, чтобы наработать предложения для приведения положений Регламента в соответствие с Конституцией Украины и внедрения рекомендаций миссии Европарламента по реформе Верховной рады.

Ожидается, что она подготовит изменения в законы о статусе народного депутата, о комитетах Рады, о временных следственных комиссиях и другие законы.

Фото: распоряжение о создании рабочей группы (t.me/verkhovnaradaukrainy)

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Верховная рада