Рада взялася за зміну свого Регламенту: що це означає

Повідомляється, що спікер Верховної ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій про внесення змін до законів у сфері парламентського права.

Робоча група створюється, щоб напрацювати пропозиції для приведення положень Регламенту у відповідність з Конституцією України та впровадження рекомендацій місії Європарламенту щодо реформи Верховної ради.

Очікується, що вона підготує зміни до законів про статус народного депутата, про комітети Ради, про тимчасові слідчі комісії та інших законів.

Фото: розпорядження про створення робочої групи (t.me/verkhovnaradaukrainy)