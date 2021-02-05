ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада взялась за электронные аукционы по продаже арестованного имущества

Автор: Юлия Струк

Верховная рада взялась за электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Парламент планирует определить порядок их проведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За соответствующий законопроект №3360-1 за основу проголосовали 276 парламентариев.

Документ предлагает сделать систему реализации такого имущества более прозрачной.

Самые читаемые новости

Закон исключает процедуру реализации по фиксированной цене.

Проводить аукционы будет Кабинет министров по представлению Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Документ разрешает проведение электронных аукционов способом продажи имущества с возможностью понижения начальной цены.

Совершенствуется и процедура реализации предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности.

Напомним, Рада также планирует отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная Радаарест имуществааукцион