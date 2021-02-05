Верховна рада взялася за електронні аукціони з продажу арештованого майна. Парламент планує визначити порядок їх проведення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
За відповідний законопроект №3360-1 за основу проголосували 276 парламентарів.
Документ пропонує зробити систему реалізації такого майна прозорішою.
Закон виключає процедуру реалізації за фіксованою ціною.
Проводити аукціони буде Кабінет міністрів за поданням Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Документ дозволяє проведення електронних аукціонів у спосіб продажу майна з можливістю зниження початкової ціни.
Вдосконалюється й процедура реалізації предмета іпотеки з дотриманням принципу нотаріального засвідчення фактів для надання їм юридичної вірогідності.
Нагадаємо, Рада також планує скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.