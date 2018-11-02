Рада выделит более 22 млн грн на систему "Электронный законопроект"

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

В частности, система должна обеспечить регистрацию и прохождения законопроектов

Управление делами Верховной рады Украины в октябре по результатам тендеров сообщило о намерении заключить две сделки по автоматизированной системы "Электронный законопроект" на 22,45 млн грн. Об этом говорится в системе "Прозорро", передает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Так, ООО "Софтлист" заказывают программное обеспечение Microsoft и McAfee для АС "Электронный законопроект" за 11,96 млн грн, а ООО "Элеганс Украина" - разработку самой системы за 10,49 млн грн.

Отмечается, что система обеспечит регистрацию и прохождения законопроектов, подготовку и формирование сравнительных таблиц, учет тиражей, электронную повестку дня заседания комитета и пленарного заседания, подготовку и формирование предложений к Согласительному совету, подготовку расписания пленарных заседаний и рассмотрение на Согласительном совете, анализ законотворческой деятельности депутатов. Также она будет включать законодательные акты, электронные петиции в Верховную раду, общественное обсуждение законопроектов, письма и обращения граждан электронные обращения граждан и открытые данные. Все это подлежит публикации в интернете.

Самыми дорогими из продуктов Microsoft есть лицензии SQLSvrEntCore 2017 ENG OLP 2Lic C Gov CoreLic по 313 тыс грн. На рынке их можно найти по такой же цене - 11 тыс. долларов или 315 тыс. гривен.

"Единственным конкурентом на тендере по софту было ООО "Вайз Ай Ти" Дмитрия Удовика, причем никто не снижал цену в ходе аукциона, экономия составила 0,3%", - отмечает издание.

"Софтлист" принадлежит франковцам Дмитрию Прокопенко и Максиму Ролику, а также киевлянину Дмитрию Козяревичу, которые обладают ООО "Идеалсофт". Козяревич руководит ООО "Украинский национальный антивирус" Валентины Ждановой, Сергея Невлада и Оксаны Щегловой.

"Элеганс Украина" владеют Роман Ваврик, Евгений Малашенко, Дмитрий Губарь и Татьяна Шевченко, которому через ООО "Е-Инвестмент" принадлежит ООО "Е-Бизнес Солюшенс". Все эти три фирмы прописаны в одном офисе на Брест-Литовском шоссе, дом 8а, офис 407.

Ваврик и Малашенко совладеют ООО "Е-Докс" вместе с ООО "Е-Технологии" Александра Новохацкого и экс-нардепа от "Блока Литвина" Олега Полищука.

Отметим, ранее Новохацкому и Полищуку принадлежало ООО "Новые цифровые технологии", которое тогда входило в консорциум "Национальные инновации" совместно с ООО "Научно-технический центр "Охранные системы".

Соучредителем последней фирмы до сих пор является председатель ОО "Украинская федерация вейкбординга и воднолыжного спорта Юрий Зозуля, которого называли другом братьев Кличко.

Также Новохацкий и Полищук владеют электронной площадкой ООО "Е-Тендер", а их "Е-Технологии" входят в состав учредителей частной системы электронных закупок ООО "Риалто Солюшинз" вместе с Андреем Кучеренко и двумя площадками других собственников - ООО "Закупки.Пром.СА" и ООО "Госзакупки.Онлайн".

Напомним, в Украине запустили новый механизм выявление подозрительных тендеров в ProZorrо, инновационная система будет выявлять нарушения во время тендерных процедур.

В настоящее время система содержит перечень из 35 риск-индикаторов, которые разделены на процедурные индикаторы, которые выявляют нарушения закона (формы) и индикаторы вероятности.