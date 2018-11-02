Рада виділить понад 22 млн грн на систему "Електронний законопроект"

Фото: Верховна рада України (РБК-Украина)

Зокрема, система має забезпечити реєстрацію і проходження законопроектів

Управління справами Верховної ради України у жовтні за результатами тендерів повідомило про намір укласти дві угоди щодо автоматизованої системи "Електронний законопроект" на 22,45 млн грн. Про це йдеться у системі "Прозорро", передає РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Так, ТОВ "Софтліст" замовляють програмне забезпечення Microsoft та McAfee для АС "Електронний законопроект" за 11,96 млн грн, а ТОВ "Елеганс Україна" - розробку самої системи за 10,49 млн грн.

Зазначається, що система забезпечить реєстрацію і проходження законопроектів, підготовку і формування порівняльних таблиць, облік тиражів, електронний порядок денний засідання комітету і пленарного засідання, підготовку і формування пропозицій до Погоджувальної ради, підготовку розкладу пленарних засідань та розгляд на Погоджувальній раді, аналіз законотворчої діяльності депутатів. Також вона включатиме законодавчі акти, електронні петиції до Верховної ради, громадське обговорення законопроектів, листи та звернення громадян, електронні звернення громадян і відкриті дані. Усе це підлягає веб-публікації.

Найдорожчими з продуктів Microsoft є ліцензії SQLSvrEntCore 2017 ENG OLP 2Lic C Gov CoreLic по 313 тис грн. На ринку їх можна знайти по стільки ж – 11 тис. доларів або 315 тис. гривень.

"Єдиним конкурентом на тендері щодо софту було ТОВ "Вайз Ай Ті" франківця Дмитра Удовика, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону, тож економія склала 0,3%", - йдеться у повідомленні.

"Софтліст" належить франківцям Дмитру Прокопенку і Максиму Роліку та киянину Дмитру Козяревичу, які володіють ТОВ "Ідеалсофт". Козяревич керує ТОВ "Український національний антивірус" Валентини Жданової, Сергія Невлада та Оксани Щеглової.

"Елеганс Україна" володіють Роман Ваврик, Євген Малашенко, Дмитро Губар і Тетяна Шевченко, котрій через ТОВ "Е-Інвестмент" належить ТОВ "Е-Бізнес Солюшенс". Усі ці три фірми прописані в одному офісі на Брест-Литовському шосе, будинок 8а, офіс 407.

Ваврик і Малашенко співволодіють ТОВ "Е-Докс" разом із ТОВ "Е-Технології" Олександра Новохацького та екс-нардепа від "Блоку Литвина" Олега Поліщука.

Заначимо, раніше Новохацькому і Поліщуку належало ТОВ "Новітні цифрові технології", яке тоді входило у консорціум "Національні інновації" разом із ТОВ "Науково-технічний центр "Охоронні системи".

Співзасновником останньої фірми досі є голова ГО "Українська федерація вейкбордингу та воднолижного спорту" Юрій Зозуля, якого називали другом братів Кличків.

Також Новохацький і Поліщук володіють електронним майданчиком ТОВ "Е-Тендер", а їхні "Е-Технології" входять до складу засновників приватної системи електронних закупівель ТОВ "Ріалто Солюшинз" разом з Андрієм Кучеренком та двома майданчиками інших власників – ТОВ "Закупки.Пром.УА" і ТОВ "Держзакупівлі.Онлайн".

Нагадаємо, в Україні запустили новий механізм виявлення підозрілих тендерів у ProZorrо, інноваційна система виявлятиме порушення під час тендерних процедур.

Наразі система містить перелік із 35 ризик-індикаторів, які розподілені на процедурні індикатори, які виявляють порушення закону (форми) та індикатори вірогідності.