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Рада ввела систему классификации радиоактивных отходов

Новости » Политика    17.10.2019 - 17:15
Рада ввела систему классификации радиоактивных отходов
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Законопроект в первом чтении одобрила еще Рада 8 созыва

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0913 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект закона проголосовали 288 депутатов ВР.

Предусматривается внедрить систему классификации радиоактивных отходов, что будет способствовать улучшению обращения с радиоактивными отходами в Украине. Так, классификация соответствует принятым международным стандартам безопасности и основывается на долгосрочной безопасности окончательного захоронения радиоактивных отходов.

"Было оценено, что экономический эффект от внедрения усовершенствованной классификации будет существенным: в 10 раз будет дешевле захоронить все РАО в Украине, при этом уровень безопасности человека и окружающей среды не снизится и будет соответствовать международно признанным нормам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, 17 апреля 2018 года Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №6089 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами". После нескольких неудачных попыток за законопроект проголосовали 229 парламентариев.

Ранее парламент отправил на повторное первое чтение в комитет законопроект №7471 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии".

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