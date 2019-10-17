Рада ввела систему класифікації радіоактивних відходів

Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Законопроект в першому читанні схвалила Рада ще 8 скликання

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №0913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосували 288 депутатів ВР.

Передбачається впровадити систему класифікації радіоактивних відходів, що сприятиме поліпшенню поводження з радіоактивними відходами в Україні. Так, класифікація відповідає прийнятим міжнародним стандартам безпеки і ґрунтується на довгостроковій безпеки остаточного захоронення радіоактивних відходів.

"Було оцінено, що економічний ефект від впровадження удосконаленої класифікації буде істотним: у 10 разів дешевше поховати всі РАВ в Україні, при цьому рівень безпеки людини і навколишнього середовища не знизиться і буде відповідати міжнародно визнаним нормам", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №6089 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами". Після декількох невдалих спроб за законопроект проголосували 229 парламентарів.

Раніше парламент відправив на повторне перше читання в комітет законопроект №7471 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії".