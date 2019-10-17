Рада ввела электронный документооборот в парламенте

Парламент принял во втором чтении проект закона №1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом", передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект поддержали 256 нардепов.

Предусматривается внести изменения в статью 91 Регламента ВР в части подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 о ведении дела законопроекта в электронном виде.

Напомним, данный закон парламентарии приняли за основу 12 сентября.

При этом комитет ВР по вопросам регламента рекомендовал Раде одобрить документ за основу и в целом в ходе рассмотрения в первом чтении.

Так, в октябре 2015 года председатель Верховной рады 8 созыва Владимир Гройсман предложил создать в Раде электронный документооборот.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2016 года спикер ВР Андрей Парубий обещал, что парламент перейдет на электронную обработку документов. Добавим также, Аппарат Верховной рады в 2016-м надеялся на финансовую помощь Европейского союза в проведении реформ в деятельности украинского парламента, среди которых и электронный документооборот.

Однако до сих пор в Раде так и не внедрили реформу электронного документооборота.