Рада ввела электронную регистрацию места проживания: как это будет работать

Законом (проект №5463) вводится декларирование места жительства - сообщение лицом органа регистрации адреса своего места проживания в электронной форме с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг с последующим внесением такой информации в реестр территориальной общины.

Законом определяется перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места проживания, запрет требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, чем предусмотренных этим законопроектом, документов.

Законом предусмотрено внедрение межведомственного электронного взаимодействия - обмен информацией осуществляется между реестрами территориальных общин, ведомственной информационной системой центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере регистрации физических лиц, государственным демографическим реестром Единой информационной системой Министерства внутренних дел Украины и другими информационно-коммуникационными системами.

В соответствии с положениями законопроекта место жительства декларируется в:

жилье, которое находится в частной собственности;

жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, воинских частях, специализированной социальной учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т. п).

Место жительства регистрируется:

в жилье коммунальной собственности, подлежащей приватизации;

в служебном жилье.

Законом закрепляется право собственника (собственников) жилья отменить задекларированное / зарегистрированное место жительства третьих лиц в жилье, которое ему принадлежит по основаниям указанным в законе без решения суда.