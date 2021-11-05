Рада ввела електронну реєстрацію місця проживання: як це працюватиме

Верховна рада ухвалила закон щодо електронної реєстрації місця проживання. Проект №5463 у другому читанні підтримали 238 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 5 листопада, яке транслювалася на Youtube.
Законом (проект №5463) запроваджується декларування місця проживання - повідомлення особою органу реєстрації адреси свого місця проживання в електронній формі за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади.
Законом визначається перелік усіх необхідних документів та відомостей необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборона вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.
Законом передбачено запровадження міжвідомчої електронної взаємодії - обмін інформацією, що здійснюється між реєстрами територіальних громад, відомчою інформаційною системою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України та іншими інформаційно-комунікаційними системами.
Відповідно до положень законопроекту місце проживання декларується у:
Місце проживання реєструється:
Законом закріплюється право власника (власників) житла скасувати задеклароване/зареєстроване місце проживання третіх осіб у житлі, що йому належить за підстав зазначених у законі без рішення суду.