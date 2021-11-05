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Рада ввела электронную регистрацию места проживания: как это будет работать

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 13:31
Рада ввела электронную регистрацию места проживания: как это будет работать Фото: Рада ввела электронную регистрацию места жительства (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон об электронной регистрации места жительства. Проект №5463 во втором чтении поддержали 238 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 5 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Законом (проект №5463) вводится декларирование места жительства - сообщение лицом органа регистрации адреса своего места проживания в электронной форме с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг с последующим внесением такой информации в реестр территориальной общины.

Законом определяется перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места проживания, запрет требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, чем предусмотренных этим законопроектом, документов.

Законом предусмотрено внедрение межведомственного электронного взаимодействия - обмен информацией осуществляется между реестрами территориальных общин, ведомственной информационной системой центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере регистрации физических лиц, государственным демографическим реестром Единой информационной системой Министерства внутренних дел Украины и другими информационно-коммуникационными системами.

В соответствии с положениями законопроекта место жительства декларируется в:

  • жилье, которое находится в частной собственности;
  • жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, воинских частях, специализированной социальной учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т. п).

Место жительства регистрируется:

  • в жилье коммунальной собственности, подлежащей приватизации;
  • в служебном жилье.

Законом закрепляется право собственника (собственников) жилья отменить задекларированное / зарегистрированное место жительства третьих лиц в жилье, которое ему принадлежит по основаниям указанным в законе без решения суда.

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