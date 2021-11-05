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Рада ввела електронну реєстрацію місця проживання: як це працюватиме

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 13:31
Рада ввела електронну реєстрацію місця проживання: як це працюватиме Фото: Рада ввела електронну реєстрацію місця проживання (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон щодо електронної реєстрації місця проживання. Проект №5463 у другому читанні підтримали 238 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 5 листопада, яке транслювалася на Youtube.

Законом (проект №5463) запроваджується декларування місця проживання - повідомлення особою органу реєстрації адреси свого місця проживання в електронній формі за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади.

Законом визначається перелік усіх необхідних документів та відомостей необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборона вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.

Законом передбачено запровадження міжвідомчої електронної взаємодії - обмін інформацією, що здійснюється між реєстрами територіальних громад, відомчою інформаційною системою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України та іншими інформаційно-комунікаційними системами.

Відповідно до положень законопроекту місце проживання декларується у:

  • житлі, яке знаходиться у приватній власності;
  • житлі, призначеному для короткострокового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованій соціальній установі, стаціонарній соціально-медичній установі тощо).

Місце проживання реєструється:

  • у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації;
  • у службовому житлі.

Законом закріплюється право власника (власників) житла скасувати задеклароване/зареєстроване місце проживання третіх осіб у житлі, що йому належить за підстав зазначених у законі без рішення суду.

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