Рада ввела договорной режим трудовых отношений для малого и среднего бизнеса

Верховная рада одобрила закон о договорном режиме трудовых отношений для малого и среднего бизнеса. Документ предусматривает уменьшение бюрократической нагрузки на работодателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 5371 , который поддержали 246 народных депутатов.

Законом вводится договорной режим, который будет применяться к трудовым отношениям между:

работниками и работодателями-субъектами малого и среднего предпринимательства с количеством работников до 250 человек;

работодателем и работником, заработная плата которого составляет более 8 минимальных заработных плат в месяц.

Законом предусматривается добровольность применения договорного режима работодателями, которые в соответствии с установленными критериями имеют право его применять.

Документом определяются особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений.

Устанавливаются сроки и периодичность выплаты заработной платы в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений - определяется, что заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц.

Также определяется порядок прекращения трудового договора в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений, в т. ч. прекращение трудового договора по инициативе работодателя с выплатой компенсации работнику.