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Рада ввела договірний режим трудових відносин для малого та середнього бізнесу

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Україна, Четвер 12 травня 2022 14:22
Рада ввела договірний режим трудових відносин для малого та середнього бізнесу Фото: Рада спростила трудові відносини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада схвалила закон про договірний режим трудових відносин для малого та середнього бізнесу. Документ передбачає зменшення бюрократичного навантаження на роботодавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 5371, який підтримали 246 народних депутатів.

Законом запроваджується договірний режим, який буде застосовуватися до трудових відносин, що виникають між:

  • працівниками та роботодавцями - суб’єктами малого і середнього підприємництва з кількістю працівників до 250 осіб;
  • роботодавцем і працівником, заробітна плата якого становить понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць.

Законом передбачається добровільність застосування договірного режиму роботодавцями, які відповідно до встановлених критеріїв мають право його застосовувати.

Документом визначаються особливості надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин.

Встановлюються строки і періодичність виплати заробітної плати в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин - визначається, що заробітна плата виплачується не рідше одного разу на місяць.

Також визначається порядок припинення трудового договору в умовах договірного режиму регулювання трудових відносин, в т. ч. припинення трудового договору з ініціативи роботодавця з виплатою компенсації працівнику.

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