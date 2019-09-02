Рада во вторник рассмотрит увольнение Милованова с поста замглавы Совета НБУ

Верховная рада Украины во вторник, 3 сентября, рассмотрит увольнение Тимофея Милованова с поста заместителя главы Совета Национального банка Украины. Об этом в ходе согласительного совета парламента сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Рада должна уволить Милованова в связи с его назначением в новый Кабинет министров.

"Третий вопрос повестки дня - об увольнении Милованова Тимофея. 7 июля 2016 года Верховная рада Украины назначила в Совет НБУ сроком на 5 лет Милованова Тимофея Сергеевича. В связи с тем, что на первой сессии ВРУ 9 созыва Милованов был назначен министром развития и торговли, нам необходимо принять решение об увольнении его с должности в Совете НБУ. Этот вопрос нам необходимо будет рассмотреть завтра", - заявил Разумков.

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