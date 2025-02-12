Рада встановила Національний день молитви: що про це відомо

Так, парламент підтримав за основу та в цілому законопроєкт №12457. "За" віддали свої голоси 255 народних депутатів.

Ініціаторами даного проєкту виступила група народних депутатів, які представляють різні фракції та групи. Серед них голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від СН Микита Потураєв, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та інші.

Фото: голосування в Раді за встановлення Національного дня молитви (t.me/yzheleznyak)

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту постанови, його метою є встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Для досягнення цієї мети пропонується встановити відповідний пам’ятний день, а також сформульовано наступні доручення:

Верховна Рада у Національний день молитви проводитиме засідання, яке починається з виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний" .

. Кабміну у тримісячний строк з дня прийняття цієї постанови має розробити із залученням представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та затвердити комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Національного дня молитви.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечувати підготовку та здійснення комплексу заходів щодо відзначення Національного дня молитви.

На думку ініціаторів, прийняття проєкту обґрунтовується тим, що "з історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії".

"Прийняття постанови сприятиме збереженню духовної спадщини, зміцненню патріотичного духу та консолідації українського суспільства у спільній молитві за перемогу та відновлення територіальної цілісності України", - йдеться в документі.