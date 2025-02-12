Рада установила Национальный день молитвы: что об этом известно

Верховная Рада проголосовала за установление Национального дня молитвы. Он будет в Украине ежегодно 24 февраля (в день годовщины начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
Так, парламент поддержал за основу и в целом законопроект №12457. "За" отдали свои голоси 255 народных депутатов.
Инициаторами данного проекта выступила группа народных депутатов, представляющих различные фракции и группы. Среди них глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от СН Никита Потураев, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и другие.
Как указано в пояснительной записке к проекту постановления, его целью является установление в Украине Национального дня молитвы, который будет ежегодно 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.
Для достижения этой цели предлагается установить соответствующий памятный день, а также сформулированы следующие поручения:
По мнению инициаторов, принятие проекта обосновывается тем, что "из истории известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории".
"Принятие постановления будет способствовать сохранению духовного наследия, укреплению патриотического духа и консолидации украинского общества в общей молитве за победу и восстановление территориальной целостности Украины", - говорится в документе.
В положениях документа указано, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования (после подписания президентом Украины). Тогда 24 февраля официально станет памятным днем - Национальным днем молитвы.
По словам нардепов, реализация данного постановления не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.
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