Рада установила Национальный день молитвы: что об этом известно

Так, парламент поддержал за основу и в целом законопроект №12457. "За" отдали свои голоси 255 народных депутатов.

Инициаторами данного проекта выступила группа народных депутатов, представляющих различные фракции и группы. Среди них глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от СН Никита Потураев, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и другие.

Фото: голосование в Раде за установление Национального дня молитвы (t.me/yzheleznyak)

Как указано в пояснительной записке к проекту постановления, его целью является установление в Украине Национального дня молитвы, который будет ежегодно 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Для достижения этой цели предлагается установить соответствующий памятный день, а также сформулированы следующие поручения:

Верховная Рада в Национальный день молитвы будет проводить заседание, которое начинается с исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый".

Кабмин в трехмесячный срок со дня принятия этого постановления должен разработать с привлечением представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и утвердить комплексный план мероприятий по чествованию на государственном уровне Национального дня молитвы.

Областным, Киевской городской государственным администрациям обеспечивать подготовку и осуществление комплекса мероприятий по чествованию Национального дня молитвы.

По мнению инициаторов, принятие проекта обосновывается тем, что "из истории известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории".

"Принятие постановления будет способствовать сохранению духовного наследия, укреплению патриотического духа и консолидации украинского общества в общей молитве за победу и восстановление территориальной целостности Украины", - говорится в документе.