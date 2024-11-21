Рада врегулювала повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину

За його даними, проєкт №12095 підтримали 253 депутати.

Закон встановлює правових гарантій та механізмів продовження військової служби військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця несення служби або дезертирували.

Норми закону

Згідно з законом, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Крім того, поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Водночас розпочаті кримінальні провадження не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту.

Обґрунтування проєкту

Як зазначають автори, зараз військовослужбовці, які виявили бажання добровільно повернутись до військових частин та продовжити військову службу після самовільного залишення військових частин, позбавлені такої можливості.

У даний час командири військових частин уповноважені продовжувати військову службу та дію контракту, поновлювати виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення тільки на підставі відповідних процесуальних документів слідчих та судових органів.