Рада урегулировала возвращение на службу тех, кто впервые самовольно покинул часть

По его данным, проект №12095 поддержали 253 депутата.

Закон устанавливает правовые гарантии и механизмы продления военной службы военнослужащим, которые самовольно покинули воинские части или места несения службы или дезертировали.

Нормы закона

Согласно закону, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Кроме того, возобновляются выплаты денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

В то же время, начатые уголовные производства не являются основанием для отказа в продлении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Обоснование проекта

Как отмечают авторы, сейчас военнослужащие, которые изъявили желание добровольно вернуться в воинские части и продолжить военную службу после самовольного покидания воинских частей, лишены такой возможности.

В настоящее время командиры воинских частей уполномочены продолжать военную службу и действие контракта, возобновлять выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения только на основании соответствующих процессуальных документов следственных и судебных органов.