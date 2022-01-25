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Рада возвращается с каникул: что рассмотрят нардепы в первый день работы

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Киев, Вторник 25 января 2022 09:05
Рада возвращается с каникул: что рассмотрят нардепы в первый день работы Фото: Рада возвращается с каникул: что рассмотрят (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 января депутаты Верховной рады возвращаются с месячных каникул. В первый рабочий день они, в частности, подготовят обращение к международным организациям (6543) из-за роста военной угрозы со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

В частности, соответствующий проект постановления №6543 запланирован к рассмотрению пятым вопросом.

До этого парламентарии планируют разблокировать подписание главой Рады и президентом законов "об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" (№ 5572).

Кроме того, будут рассмотрены такие законопроекты:

  • (6322) о создании ВСК ВРУ по вопросам проверки возможных фактов нарушения Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека присяги;
  • (6199) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения положений по поводу совершения нотариальных и регистрационных действий в процессе приобретения прав на земельные участки;
  • (5490) о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно полномочий высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях;
  • (6287) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования развития украинского книгоиздания и книгораспространения;
  • (6528) о совершенствовании электронной формы документооборота в Верховной Раде;
  • (4278) о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях);
  • (4279) о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно налогообложения таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях и порядка их декларирования);
  • (6084) о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок;
  • 2683, 2683-2, 2683-3 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении;
  • (3637) "о виртуальных активах" с предложениями президента Украины;
  • (5723) о общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022 - 2026 годы.

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