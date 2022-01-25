Рада повертається з канікул: що розглянуть нардепи в перший день роботи
Фото: Рада повертається з канікул: що розглянуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 25 січня депутати Верховної ради повертаються з місячних канікул. В перший робочий день вони, зокрема, підготують звернення до міжнародних організацій (6543) через зростання військової загрози з боку РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.
Зокрема, відповідний проект постанови №6543 запланований до розгляду п‘ятим питанням.
До цього парламентарі планують розблокувати підписання головою Ради та президентом законів "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (№ 5572).
Крім того, будуть розглянуті такі законопроекти:
- (6322) про утворення ТСК ВРУ з питань перевірки можливих фактів порушення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини присяги;
- (6199) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень стосовно вчинення нотаріальних та реєстраційних дій в процесі набуття прав на земельні ділянки;
- (5490) про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення;
- (6287) про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження;
- (6528) про вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній раді;
- (4278) про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях);
- (4279) про внесення змін до Митного кодексу України (щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування);
- (6084) про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень;
- 2683, 2683-2, 2683-3 про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення;
- (3637) "Про віртуальні активи" з пропозиціями президента України;
- (5723) про Загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки.