Рада повертається з канікул: що розглянуть нардепи в перший день роботи

Сьогодні, 25 січня депутати Верховної ради повертаються з місячних канікул. В перший робочий день вони, зокрема, підготують звернення до міжнародних організацій ( 6543 ) через зростання військової загрози з боку РФ.

Зокрема, відповідний проект постанови №6543 запланований до розгляду п‘ятим питанням.

До цього парламентарі планують розблокувати підписання головою Ради та президентом законів "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (№ 5572).

Крім того, будуть розглянуті такі законопроекти: