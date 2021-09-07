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Рада возвращается после каникул. Что рассмотрят нардепы в первый день

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Вторник 07 сентября 2021 08:35
Рада возвращается после каникул. Что рассмотрят нардепы в первый день Фото: стал известен порядок дня Рады на 7 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня стартует шестая сессия Верховной рады девятого созыва, которая продлится до 21 января 2022 года. Опубликована повестка дня работы парламента на 7 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Сегодня депутаты планируют рассмотреть в первом чтении:

  • 5324 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса разработки порядка присвоения квалификационных категорий и педагогических званий педагогическим работникам
  • 5467 - проект закона о формировании и размещении государственного и / или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим, профессиональным высшим образованием, научных, научно-педагогических кадров, квалифицированных рабочих и слушателей подготовительных отделений учреждений высшего образования, на последипломное образование
  • 5641 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки
  • 5002 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле"
  • 5608 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам гражданской защиты
  • 4323 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления
  • 4668 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства
  • 4286 - проект Закона о внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты

второе чтение:

  • 4416-1 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках
  • 5248 - Проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен)
  • 3952 - проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях
  • 5205 - проект Закона о внесении изменений к Закону Украины "О театрах и театральном деле" о создании дополнительных условий для обеспечения профессионального развития творческих работников театров (второе чтение)
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