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Рада повертається після канікул. Що розглянуть нардепи в перший день

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Вівторок 07 вересня 2021 08:35
Рада повертається після канікул. Що розглянуть нардепи в перший день Фото: став відомий порядок денний Ради на 7 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні стартує шоста сесія Верховної ради дев'ятого скликання, яка триватиме до 21 січня 2022 року. Опублікований порядок денний роботи парламенту на 7 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Сьогодні депутати планують розглянути у першому читанні:

  • 5324 - ппроект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам
  • 5467 - проект Закону про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту
  • 5641 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки
  • 5002 - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
  • 5608 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту
  • 4323 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування
  • 4668 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства
  • 4286 - проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

друге читання:

  • 4416-1 - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках
  • 5248 - Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано)
  • 3952 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях
  • 5205 - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про театри і театральну справу" щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів (друге читання)
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