Рада может возобновить пленарные заседания со 2 июня

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На коронавирус были протестированы более 50 парламентариев

Верховная рада может вернуться с карантина к обычному пленарному режиму работы с 2 июня. На коронавирус были протестированы 53 народных депутата.

Об этом написала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Всего за несколько последних дней протестовали ПЦР тестами 87 человек, из них - 53 депутата. Все результаты отрицательные, COVID-19 не обнаружено. При необходимости дополнительные тестирования будут сделаны еще на следующей неделе. Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента", - отметила парламентарий.

Кравчук подчеркнула, что Рада ожидает от Министерства здравоохранения разъяснений, как организовать работу в округах и встречи с избирателями на следующей неделе.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса в парламенте Верховна рада решила отменить пленарные заседания, которые должны были состояться в четверг и в пятницу.

Как писало РБК-Украина, коронавирусную инфекцию подтвердили у народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича, из-за чего все члены фракции отправились на самоизоляцию.

Добавим, ранее народные депутаты поддержали изменение графика проведения пленарных заседаний парламента.

Автор: Юлия Струк