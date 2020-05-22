Рада може відновити пленарні засідання з 2 червня

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На коронавірус були протестовані понад 50 парламентарів

Верховна рада може повернутися з карантину до звичайного пленарного режиму роботи з 2 червня. На коронавірус були протестовані 53 народні депутати.

Про це написала заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"Усього за кілька останніх днів протестували ПЛР тестами 87 осіб, з них - 53 депутати. Усі результати негативні, COVID-19 не виявлено. За потреби додаткові тестування будуть зроблені ще наступного тижня. Розраховуємо з 2 червня повернутись до пленарного режиму роботи парламенту", - зазначила парламентар.

Кравчук підкреслила, що Рада чекає від Міністерства охорони здоров'я роз‘яснень, як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями наступного тижня.

Нагадаємо, у зв'язку зі спалахом коронавірусу в парламенті Верховна рада вирішила скасувати пленарні засідання, які повинні були відбутися у четвер і в п'ятницю.

Як писало РБК-Україна, коронавірусну інфекцію підтвердили у народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича, через що всі члени фракції відправилися на самоізоляцію.

Додамо, раніше народні депутати підтримали зміну графіка проведення пленарних засідань парламенту.

Автор: Юлия Струк