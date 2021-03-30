Рада возобновила закупки "пакетов малыша" через Prozorrо

Документ поддержали 307 парламентариев.

Закон предлагает определить органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату/выдачу государственной помощи в связи с беременностью и родами.

В документе прописана стоимость помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов на детей до 6 лет на момент проведения аукциона и дальнейшее определение конечной цены в результате аукциона.

"Мы будем иметь снижение расходов из государственного бюджета при закупке товаров для комплектования помощи "пакет малыша" через систему Prozorro. Электронный аукцион будет вести к понижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров", - указано в пояснительной записке.