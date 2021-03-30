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Рада возобновила закупки "пакетов малыша" через Prozorrо

Автор: Юлия Струк

В Украине закупку "пакетов малыша" восстановят через Prozorro. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5064 в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 307 парламентариев.

Закон предлагает определить органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату/выдачу государственной помощи в связи с беременностью и родами.

В документе прописана стоимость помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов на детей до 6 лет на момент проведения аукциона и дальнейшее определение конечной цены в результате аукциона.

"Мы будем иметь снижение расходов из государственного бюджета при закупке товаров для комплектования помощи "пакет малыша" через систему Prozorro. Электронный аукцион будет вести к понижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров", - указано в пояснительной записке.

Напомним, ранее этот закон поддержал комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Анонсировалось, что народные депутаты на внеочередном заседании 30 марта могут возобновить закупку "пакетов малыша" через систему Prozorro.

Как писало РБК-Украина, "пакеты малыша" и раньше покупали через Prozzoro, но из-за проблем с закупками парламенту пришлось принять закон, чтобы покупать их через Управление ООН.

Через месяц после этого Кабинет министров возобновил выдачу "пакета малыша".

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Новости Украины Верховная Радапакет малыша
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