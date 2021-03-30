Рада відновила закупівлі "пакунків малюка" через Prozorrо

Документ підтримали 307 парламентарів.

Закон пропонує визначити органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків установами, які призначають і здійснюють виплату/видачу державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

У документі прописана вартість допомоги "пакет малюка" в розмірі трьох прожиткових мінімумів на дітей до 6 років на момент проведення аукціону та подальше визначення кінцевої ціни в результаті аукціону.

"Ми будемо мати зниження витрат з державного бюджету при закупівлі товарів для комплектування допомоги "пакет малюка" через систему Prozorro. Електронний аукціон буде вести до зниження кінцевої ціни, однак це не матиме ніякого негативного впливу на якість товарів", - зазначено в пояснювальній записці.