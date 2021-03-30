RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада відновила закупівлі "пакунків малюка" через Prozorrо

Автор: Юлія Струк

В Україні закупівлю "пакунків малюка" відновлять через Prozorro. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №5064 у цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 307 парламентарів.

Закон пропонує визначити органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків установами, які призначають і здійснюють виплату/видачу державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

У документі прописана вартість допомоги "пакет малюка" в розмірі трьох прожиткових мінімумів на дітей до 6 років на момент проведення аукціону та подальше визначення кінцевої ціни в результаті аукціону.

"Ми будемо мати зниження витрат з державного бюджету при закупівлі товарів для комплектування допомоги "пакет малюка" через систему Prozorro. Електронний аукціон буде вести до зниження кінцевої ціни, однак це не матиме ніякого негативного впливу на якість товарів", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше цей закон підтримав комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Анонсувалося, що народні депутати на позачерговому засіданні 30 березня можуть відновити закупівлю "пакунків малюка" через систему Prozorro.

Як писало РБК-Україна, "пакети малюка" і раніше купували через Prozzoro, але через проблеми із закупівлями парламенту довелося прийняти закон, щоб купувати їх через Управління ООН.

Через місяць після цього Кабінет міністрів відновив видачу "пакета малюка".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна Радапакет малыша
Читайте також
Рада передбачила виплати ФОПам по 8 тисяч гривень: хто їх отримає і коли
Мобілізація за добу: Рада схвалила закон про резервістів
Прогноз погоди