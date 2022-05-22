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Рада внесла изменения в закон о запрете символики "Z" и "V"

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада повторно утвердила закон о запрете российской символики "Z" и "V" с изменениями, которые инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Изменения, внесенные в закон, прежде всего расширяют круг случаев, не запрещенных для использования указанной символики, в случае использования ее с легитимной целью и без признаков пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, а именно:

  • в экспозициях музеев, тематических выставках, библиотечных фондах
  • в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом;
  • при изложении или реконструкции (в том числе исторической) исторических событий;
  • в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.

В то же время вводится запрет на создание и деятельность общественных объединений, цель или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны.

При этом вводится запрет на использование символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину общественными объединениями.

Напомним, ранее Верховная рада утвердила президентский указ, который продлевает военное положение в Украине как минимум до 23 августа.

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