Рада внесла изменения в закон о запрете символики "Z" и "V"

Верховная Рада повторно утвердила закон о запрете российской символики "Z" и "V" с изменениями, которые инициировал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от партии "Слуга народа" Елены Шуляк.
Изменения, внесенные в закон, прежде всего расширяют круг случаев, не запрещенных для использования указанной символики, в случае использования ее с легитимной целью и без признаков пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, а именно:
В то же время вводится запрет на создание и деятельность общественных объединений, цель или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны.
При этом вводится запрет на использование символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину общественными объединениями.
Напомним, ранее Верховная рада утвердила президентский указ, который продлевает военное положение в Украине как минимум до 23 августа.
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