ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рада внесла изменения в закон о запрете символики "Z" и "V"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 22 мая 2022 17:10
Рада внесла изменения в закон о запрете символики "Z" и "V" Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада повторно утвердила закон о запрете российской символики "Z" и "V" с изменениями, которые инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата от партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Изменения, внесенные в закон, прежде всего расширяют круг случаев, не запрещенных для использования указанной символики, в случае использования ее с легитимной целью и без признаков пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, а именно:

  • в экспозициях музеев, тематических выставках, библиотечных фондах
  • в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенным законодательством Украины способом;
  • при изложении или реконструкции (в том числе исторической) исторических событий;
  • в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.

В то же время вводится запрет на создание и деятельность общественных объединений, цель или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны.

При этом вводится запрет на использование символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину общественными объединениями.

Напомним, ранее Верховная рада утвердила президентский указ, который продлевает военное положение в Украине как минимум до 23 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада Война России против Украины
NEWS
Стамбульское коммюнике и гарантии безопасности: что известно о переговорах Украины с РФ
Стамбульское коммюнике и гарантии безопасности: что известно о переговорах Украины с РФ
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков