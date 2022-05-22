Рада внесла зміни до закону про заборону символіки "Z" та "V"

Верховна Рада повторно затвердила закон про заборону російської символіки "Z" та "V" зі змінами, які ініціював президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата від партії "Слуга народу" Олени Шуляк .

Зміни, внесені до закону, насамперед розширюють коло випадків, не заборонених для використання зазначеної символіки, у разі використання її з легітимною метою та без ознак пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, а саме:

в експозиціях музеїв, тематичних виставках, бібліотечних фондах

у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;

під час викладу чи реконструкції історичних подій;

у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього та навчального характеру, що використовуються у навчальному, навчально-виховному та освітньому процесах.

Водночас запроваджується заборона на створення та діяльність громадських об'єднань, мета чи дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни.

При цьому вводиться заборона використання символіки військового вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну громадськими об'єднаннями.