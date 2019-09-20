Рада включила закон Зеленского о ГБР в повестку дня сессии

Парламент включил в повестку дня второй сессии законопроект №2116 президента Владимира Зеленского об изменениях в закон "О Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

За включение проголосовали 250 депутатов Рады.

Отметим, что законопроект Зеленского предлагает определить правовой статус Государственного бюро расследований - ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.

При этом по действующей редакции ЗУ "О Государственном бюро расследований" ГБР является центральным органом исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Также меняется подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений ГБР: предполагается, что предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений бюро будет определять Кабинет министров Украины по представлению директора ГБР. При этом на сегодня предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений Государственного бюро расследований составляет 1 тысячу 500 человек.

Кроме того, уточняется порядок назначения директора ГБР и его полномочия; регулируются основания привлечения работников бюро к дисциплинарной ответственности.

Напомним, Комитет рекомендовал Верховной раде включить в повестку дня второй сессии законопроект изменений в закон "О Государственном бюро расследований".

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет рекомендует Верховной раде принять проект относительно первоочередных мер из реформы органов прокуратуры в целом как закон.