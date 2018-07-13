Рада включила в повестку дня законопроекты о растаможке авто на еврономерах

В частности, нардепы должны рассмотреть вопрос налогообложения акцизным налогом легковых авто

Парламент включил в повестку дня законопроекты №8487 и №8488 для рассмотрения и принятия решения, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, включение проекта закона №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" поддержали 264 нардепа.

А за включение законопроекта №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" проголосовали 260 нардепов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правоохранители не будут "кошмарить" водителей на еврономерах.