Рада включила у порядок денний законопроекти щодо розмитнення авто на єврономерах

Зокрема, нардепи мають розглянути питання оподаткування акцизним податком легкових авто

Парламент включив у порядок денний законопроекти №8487 та №8488 для розгляду та прийняття рішення, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, включення проекту закону №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" підтримали 264 нардепи.

А за включення законопроекту №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" проголосували 260 нардепів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що правоохоронці не будуть "кошмарити" водіїв на єврономерах.