Нардепы включили в повестку дня законопроект о запуске ВАКС

Во вторник нардепы отказались включать документ в повестку дня

Депутаты Верховной рады Украины включили в повестку дня законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС), передает корреспондент РБК-Украина.

Включение поддержали 245 депутатов парламента.

Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабинету министров обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью. При этом подчеркивается, что расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.

Напомним, во вторник нардепы отказались включать документ в повестку дня. Тогда глава ВР Андрей Парубий сообщал, что повторно предложит включить законопроект в повестку дня в четверг после рассмотрения законопроекта о нацбезопасности.