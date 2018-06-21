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Нардепы включили в повестку дня законопроект о запуске ВАКС

НовостиПолитика    21.06.2018 - 13:09
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Во вторник нардепы отказались включать документ в повестку дня

Депутаты Верховной рады Украины включили в повестку дня законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС), передает корреспондент РБК-Украина.

Включение поддержали 245 депутатов парламента.

Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабинету министров обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью. При этом подчеркивается, что расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.

Напомним, во вторник нардепы отказались включать документ в повестку дня. Тогда глава ВР Андрей Парубий сообщал, что повторно предложит включить законопроект в повестку дня в четверг после рассмотрения законопроекта о нацбезопасности.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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