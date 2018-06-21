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Нардепи включили до порядку денного законопроект про запуск ВАКС

НовиниПолітика    21.06.2018 - 13:09
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

У вівторок нардепи відмовилися включати документ до порядку денного

Депутати Верховної ради України включили до порядку денного законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС), передає кореспондент РБК-Україна.

Включення підтримали 245 депутатів парламенту.

Законопроектом пропонується створити Вищий антикорупційний суд із місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабінету міністрів забезпечити фінансуванн язаходів, пов'язаних із його утворенням і діяльністю. При цьому підкреслюється, що витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, будуть здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.

Нагадаємо, у вівторок нардепи відмовилися включати документ до порядку денного. Тоді голова ВР Андрій Парубій повідомляв, що повторно запропонує включити законопроект до порядку денного в четвер після розгляду законопроекту про нацбезпеку.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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