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Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о запуске ВАКС

НовостиПолитика    19.06.2018 - 17:56
Фото: спикер Рады Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: спикер Рады Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий провел три рейтинговых голосования

Депутаты Верховной рады Украины отказались включить в повестку дня законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС), передает корреспондент РБК-Украина.

Так, спикер ВР провел три рейтинговых голосования по готовности включить документ в повестку дня, однако его включение поддержали лишь 202, 212 и 211 депутатов парламента при 226 минимально необходимых.

Парубий подчеркнул, что повторно предложит включить законопроект в повестку дня в четверг после рассмотрения законопроекта о нацбезопасности.

"Тогда я поставлю в четверг для включения в повестку дня. После вопроса о нацбезопасности я предложу включить в повестку дня", - сказал глава парламента.

Напомним, на сайте Верховной рады Украины появился текст законопроекта №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС). Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью. При этом подчеркивается, что расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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