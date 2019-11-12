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Рада включила легализацию добычи янтаря в повестку дня

Новости » Политика     12.11.2019 - 13:42
Рада включила легализацию добычи янтаря в повестку дня
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент намерен урегулировать вопросы добычи янтаря

Верховная рада Украины включила в повестку дня законопроект № 2240 о легализации добычи янтаря. Соответствующее решение поддержали 342 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, данный законопроект предлагает внести изменения в законодательные акты, регулирующие процедуру получения специального разрешения на пользование недрами с целью добычи янтаря.

Как говорится в пояснительной записке, необходимость принятия данного законопроекта обусловлена чрезвычайно крупными размерами незаконной добычи и оборота янтаря.

Напомним, в октябре Кабинет министров Украины подал в Верховную раду три законопроекта о добыче янтаря. До этого правительство одобрило пакет законопроектов о добыче янтаря. В частности, изменения предусматривают отмену дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и прочее.

До этого президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект №2059 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины".

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