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Рада визнала ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

Фото: Рада визнала ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 лютого, Верховна рада схвалила постанову про визнання ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram.

За словами Железняка, постанову 8397 про визнання приватної військової компанії "Вагнера" міжнародною злочинною організацією підтримали 333 народних депутати.

До того ж було схвалено постанову про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями. Цю постанову підтримали 336 нардепів.

Нагадаємо, нещодавно США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією.

Крім того, за даними західних ЗМІ, Британія також планує визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

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