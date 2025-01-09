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Рада визнала геноцид черкеського народу, вчинений Російською імперією

Фото: Верховна Рада визнала геноцид черкеського народу, вчинений Російською імперією (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада України визнала геноцид черкеського народу. Він був вчинений Російською імперією під час російсько-кавказької війни у 1763-1864 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу українського парламенту.

У постанові №11347, ухваленій депутатами, йдеться про наступне: 

  • визнати, що масове знищення черкесів (адигів) та їх насильницьке вигнання з історичної батьківщини має всі ознаки геноциду; 
  • вшанувати пам’ять усіх жертв цього злочину;
  • засудити дії російської імперії, які призвели до загибелі сотень тисяч черкесів;
  • закликати всі країни та міжнародні організації також визнати масове знищення черкесів геноцидом;
  • засудити спроби викривлення нинішнім російським режимом історичних фактів для підтримки ідеології пригнічення та агресії

"Якщо ігнорувати події минулого, конкретні люди повторюватимуть знов і знов жахливі злочини проти людства", - наголосив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Геноцид черкесів Російською імперією

Масове винищення черкесів Російською імперією відбулося під час завоювання Кавказу в 1860-1864 роках. Черкеські поселення атакувала та знищувала російська армія, використовуючи також голод як інструмент війни.

Після захоплення Черкесії понад 1,5 мільйона черкесів були насильно депортовані до Османської імперії, близько половини з них загинули під час переселення.

Внаслідок геноциду близько 90% черкеського населення було знищено. Натомість територію Черкесії заселили іншими етнічними групами, лояльним до імперії. 

Нагадаємо, у липні 2024 року Сейм Польщі ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримських татар у 1944 році, яких депортувала з Криму радянська влада.

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