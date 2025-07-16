Рада визнала депортацією примусове виселення українців з Польщі у 1944-1951 роках

Примусове виселення українців з Польщі у 1944-1951 роках

У 1944 році уряди УРСР і Польської республіки підписали "Угоду про взаємний обмін населенням у прикордонних районах". Це перше виселення українців зі споконвічних українських земель, які належали Польській Республіці.

Операцію "Вісла" здійснили дещо пізніше, протягом квітня-липня 1947 року за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, Польщі та Чехословаччини.

Фактично це була депортація українців з їхніх етнічних територій на території у західній та північній частині польської держави. Мета - асимілювати українське населення за умови обмеження підтримки українського підпілля.

У результаті насильно переселили 482 000 осіб, а 3 936 людей ув'язнили в концтаборі Явожно.

Детальніше про те, які протистояння були між Україною та Польщею, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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