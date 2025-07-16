Рада признала депортацией принудительное выселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах

Принудительное выселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах

В 1944 году правительства УССР и Польской республики подписали "Соглашение о взаимном обмене населением в приграничных районах". Это первое выселение украинцев с исконно украинских земель, которые принадлежали Польской Республике.

Операцию "Висла" осуществили несколько позже, в течение апреля-июля 1947 года по решению партийного и государственного руководства СССР, Польши и Чехословакии.

Фактически это была депортация украинцев с их этнических территорий на территории в западной и северной части польского государства. Цель - ассимилировать украинское население при условии ограничения поддержки украинского подполья.

В результате насильно переселили 482 000 человек, а 3 936 человек заключили в концлагерь Явожно.

Подробнее о том, какие противостояния были между Украиной и Польшей, - читайте в материале РБК-Украина.

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