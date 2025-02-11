Рада винесла законопроект про кредитні історії на всенародне обговорення: що це значить

Верховна Рада не підтримала законопроект №12260 про кредитну історію. Вперше в історії парламенту документ відправили на всенародне обговорення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Даний закон пропонує встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій, зокрема збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов'язань. Він також визначає функціонування інститутів, пов'язаних із цією діяльністю, та правові засади державного нагляду.

Однак сьогодні на засіданні Рада не підтримала законопроект, а відправила його на всенародне обговорення. Таке рішення ухвалили 226 парламентарів.

Що таке всенародне обговорення

Зазвичай на засідання Верховна Рада за наслідками розгляду законопроектів ухвалює одне з трьох рішень: прийняти його за основу, відхилити та повернути на доопрацювання. Однак існує і четверте - законопроект публікують в офіційному друкованому виданні для всенародного обговорення, після чого доопрацювати та подати на повторне перше читання.

У випадку законопроекту №12260, це дозволить уникнути провалу голосування, адже він є одним із зобов’язань, взятих Україною перед МВФ.

Хоча законопроєкт про кредитну історію не перший, який винесено на всенародне обговорення, подібні випадки є доволі рідкісними.