Рада вынесла законопроект о кредитных историях на всенародное обсуждение: что это значит
Верховная Рада не поддержала законопроект №12260 о кредитной истории. Впервые в истории парламента документ отправили на всенародное обсуждение.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Данный закон предлагает установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй, в частности сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств. Он также определяет функционирование институтов, связанных с этой деятельностью, и правовые основы государственного надзора.
Однако сегодня на заседании Рада не поддержала законопроект, а отправила его на всенародное обсуждение. Такое решение приняли 226 парламентариев.
Что такое всенародное обсуждение
Обычно на заседании Верховная Рада по результатам рассмотрения законопроектов принимает одно из трех решений: принять его за основу, отклонить и вернуть на доработку. Однако существует и четвертое - законопроект публикуют в официальном печатном издании для всенародного обсуждения, после чего доработать и подать на повторное первое чтение.
В случае законопроекта №12260, это позволит избежать провала голосования, ведь он является одним из обязательств, взятых Украиной перед МВФ.
Хотя законопроект о кредитной истории не первый, который вынесен на всенародное обсуждение, подобные случаи довольно редки.
Украина и МВФ
НБУ отметил, что МВФ отметил эффективное выполнение Украиной программы EFF, несмотря на условия войны. Украина выполнила все структурные маяки по шестому пересмотру и еще три дополнительных. Глава НБУ Андрей Пышный поблагодарил МВФ за поддержку и сотрудничество, которое помогло уменьшить неопределенность относительно международной финансовой помощи в 2025 году.
Соглашение с МВФ на 15,6 млрд долларов одобрено в марте 2023 года, и уже получено шесть траншей на 8,7 млрд. Также в октябрьском меморандуме МВФ пересмотрел прогноз продолжительности войны, ожидая ее завершения в конце 2025 года, а общую потребность Украины в финансировании до 2027 года оценил в 151,4 млрд долларов.
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