Рада відновить прямі трансляції засідань через зміну безпекової ситуації

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який передбачає відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань у дев’ятому скликанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови № 13719 , поданий групою депутатів, серед яких голова парламенту Руслан Стефанчук.

Пряма трансляція роботи парламенту

Необхідність документа обґрунтовується зміною безпекової ситуації та потребою підвищити прозорість роботи парламенту навіть в умовах воєнного стану.

Прямі ефіри засідань не проводяться від початку повномасштабного вторгнення Росії. Це було пов’язано з рішеннями Верховної Ради від вересня 2022-го та лютого 2023-го, які встановили особливий режим роботи парламенту й обмежили поширення інформації про перебіг засідань у реальному часі.

Автори проєкту постанови наголошують, що трансляції сприятимуть підзвітності Верховної Ради перед громадянами та зміцнять довіру суспільства до інституції. Крім того, це допоможе виконати міжнародні рекомендації, зокрема розроблені у межах Діалогів Жана Моне за мир і демократію.

Водночас у пояснювальній записці підкреслюється, що відновлення прямих ефірів має відбуватися з урахуванням вимог безпеки. Для цього передбачається скасувати чинну заборону щодо поширення інформації про перебіг пленарних засідань.

Що передбачає документ

Проєкт постанови уточнює порядок роботи парламентського телеканалу «Рада», який транслюватиме відкриті засідання. Також у документі прописано організацію виступів та заяв керівництва парламенту, а також проведення брифінгів народних депутатів.

Таким чином, після ухвалення постанови українці зможуть знову стежити за перебігом відкритих засідань Верховної Ради у прямому ефірі.