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Рада вернулась к работе: Разумков открыл шестую сессию

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 7 сентября 2021 года, началась шестая сессия Верховной рады IX созыва. Спикер Дмитрий Разумков открыл очередное заседание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Отметим, сегодня во втором чтении нардепы рассмотрят законопроекты об индустриальных парках (направленные на привлечение инвестиций в промышленность), изменения в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в госкомпаниях, а также законопроект о создании условий для профессионального развития творческих работников театров.

Также ряд законопроектов рассмотрят в первом чтении.

Подробнее о повестке шестой сессии читайте в материале РБК-Украина "Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью".

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада вызвала на пятничный час вопросов к правительству министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

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Дмитрий РазумковВерховная рада