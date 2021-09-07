Рада пригласила Кулебу на час вопросов к правительству
Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде планируется заслушать министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Соответствующее предложение вынесла партия "Слуга народа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ВР Дмитрия Разумкова во время заседания согласительного совета парламента.
"Приглашаем на час вопросов к правительству, по предложению "Слуги народа", Кулебу Дмитрия Ивановича", - сказал Разумков.