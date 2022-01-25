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Рада вернула беспошлинный лимит для посылок до уровня 150 евро

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Украина, Вторник 25 января 2022 14:55
Рада вернула беспошлинный лимит для посылок до уровня 150 евро Фото: беспошлинный лимит для посылок повышен до 150 евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада подняла необлагаемую налогом стоимость посылок из-за границы в Украину со 100 до 150 евро. Сниженный лимит действовал 2,5 года и не дал никаких положительных результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект №4278 во втором чтении поддержали 274 депутата.

Законом также установлена возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость - в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, снижение в 2019 году лимита на безналоговую пересылку международных почтовых и экспресс-отправлений в Украину из-за границы со 150 евро до 100 евро было неэффективно.

"При этом опыт других стран подтверждает, что в случае снижения указанного лимита расходы государственных органов на организацию сбора налогов превышают полученные налоговые поступления в бюджет", - говорится в документе.

Напомним, с 1 июля 2019 года необлагаемая налогом стоимость посылок из-за границы в Украину была снижена со 150 до 100 евро.

Согласно закону, 10%-ная пошлина и 20% НДС взимаются с разницы. Таким образом, за посылку в 110 евро необходимо заплатить 3 евро. Если налоги не будут уплачены, посылку вернут отправителю.

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