Рада повернеться до розгляду "мовного закону" після виборів

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи продовжать розгляд "мовного закону" у наступний пленарний вівторок

Верховна рада України повернеться до розгляду "мовного закону" після другого туру виборів президента України, повідомляє РБК-Україна.

Так, у ході пленарного засідання парламенту у п'ятницю, 12 квітня, нардепи не розглядали правки до закону.

"Хочу нагадати вам, що наступного тижня народні депутати України працюють з виборцями, у тиждень з 15 по 19 квітня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях. Чергове пленарне засідання Верховної ради України відбудеться у вівторок, 23 квітня", - нагадала перед закриттям перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко та подякувала нардепам за роботу над правками цього тижня.

Нагадаємо, Рада розглянула майже 90% поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" у четвер, 11 квітня. Зокрема, нардепи в четвер розглянули 1832 правки з 2 082, поданих до закону до другого читання. Таким чином, зараз розглянуто 88% поправок.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР Андрій Парубій заявив, що в тиждень завершення розгляду поправок і голосування за "мовний закон" не підписуватиме відпустки народним депутатам. Глава парламенту зазначив, що Рада проголосує "мовний закон" на наступному пленарному тижні, який стартує 23 квітня, тобто, після другого туру виборів президента.

Додамо, глава комітету ВР з питань культури і духовності Микола Княжицький виключив, що "мовний закон" провалять після виборів.