Рада повернеться до розгляду змін у держбюджеті через тиждень

Фото: Василь Мокан (facebook.com MokanV)

Протягом поточного тижня депутати доопрацьовуватимуть урядовий законопроект

Верховна рада не зняла питання внесення змін до державного бюджету на 2020 рік і повернеться до голосування за відповідний законопроект за тиждень. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Василь Мокан.

За його словами, наразі урядовий законопроект №3279 про зміни до держбюджету доопрацюють і повторно винесуть на голосування.

"Питання не знято з порядку денного. Просто це відбудеться дещо пізніше. На доопрацювання це означає, що проект може дещо змінитися. Втім, від ідеї створення спеціалізованого фонду для боротьби з коронавірусом і перегляду частин бюджету - від цієї ідеї Кабмін не відмовляється. Таке рішення повинно ухвалюватись якомога скоріше, але в будь-якому випадку. Скорочений термін передбачає, що це повинно бути доопрацьовано протягом тижня. Я думаю, що будуть дотримуватись регламентні норми", - пояснив Мокан.

Нардеп додав, що у парламенті намагатимуться знайти компроміс щодо спірних моментів законопроекту.

"Законопроект буде доопрацьовуватись таким чином, щоб він знайшов компроміс у парламенті і проголосований. В цьому є гостра необхідність, привести його до реального стану. Вчора прем’єр протягом дня зустрічався з головами фракцій та депутатськими групами. Робилось все можливе, щоб максимально врахувати позиції всіх", - резюмував Мокан.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада не підтримала законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік. За прийняття документу в першому читанні проголосували лише 223 нардепи.

Відповідно до закону, доходи державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі по загальному фонду на 121,77 млрд грн.

Даний проект закону Кабмін вніс у Раду 29 березня, проте спочатку текст документа був відсутній. У понеділок проект закону був опублікований на сайті парламенту.